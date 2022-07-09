Kırklareli'nde kurban bayramı namazı coşkuyla eda edildi - Haberler

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Kırklareli'nde kurban bayramı namazı coşkuyla eda edildi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Çanlı - Yerel
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Kırklareli'nde kurban bayramı namazı coşkuyla eda edildiKIRKLARELİ Kırklareli'nde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar salavat eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.

Kırklareli'nde kurban bayramı namazı coşkuyla eda edildi

KIRKLARELİ Kırklareli'nde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar salavat eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından salavatlar okudu, dualar etti. Bayram namazı öncesi Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Eviş, vaazda kurbanlık hayvanların kesimi ve dağıtımına ilişkin cemaate bilgi verdi. Vatandaşlar namazı kıldıktan sonra bayramlaştı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Yerel

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