Van'da Bayılan Çoban Helikopterle Kurtarıldı

Van'da Bayılan Çoban Helikopterle Kurtarıldı
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Van'ın Gevaş ilçesinde dağlık alanda bayılan çobana helikopter ambulansla müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Van'da dağda bayılan çoban helikopterle kurtarıldı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde zorlu dağlık arazide bayılan çoban, helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gevaş ilçesinde çobanlık yapan bir vatandaş, Artos Dağı civarında fenalaşarak bayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, senkop (bayılma) geçiren 45 yaşındaki çobana olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ciddi olan hasta, helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Yerel
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