Van'da Yeni Asgari Ücrete Tepkiler: "40 Yıl Öncesinden Daha Kötü Durumdayız"

Haber : İshak KARA

(VAN) - Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Van'da asgari ücretle çalışan Servet Aktaş, "Bugünkü hayat şartlarında bir insanın açlıktan kurtulması için asgari ücretin 40 binin üzerine çıkması lazım" dedi.

Asgari ücret, 1 Ocak 2026'dan itibaren net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanacak. Vanlı yurttaşlar yeni asgari ücreti ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Kent sakinlerinden Servet Aktaş "asgari ücretin kanayan yaraları olduğunu" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Asgari ücret çok düşük. Asgari ücreti bir insanın geçinme şansı yok. Asgari ücretin insanca yaşayacak bir boyuta gelmesi lazım. Asgari ücretin bugünkü hayat şartlarında bir insanın açlıktan kurtulması için 40 binin üzerine çıkması lazım. Asgari ücret insanları köleleştirmekten başka bir şeye sürüklemiyor. İnsanlar geçinemiyor, sadece yaşıyor. Yani ekmek yiyen yaşıyor, ekmekle besleniyor. Bundan 40 yıl önce insanlar 'ekmek yiyoruz' diyorlardı, şimdi yavaş yavaş o döneme dönüyor. Sadece kuru ekmekle geçinebiliyorlar. 40 yıl öncesinden daha kötü durumdayız."

Doğan Çelik isimli yurttaş, "Asgari ücretin ne kadar olmasından ziyade aslında hayat pahalılığının önüne geçilmesi, yüksek enflasyon gibi unsurlar biraz ön plana çıkıyor. Bugünün şartlarında asgari ücret 40-50 bin dahi olsa bir anlam ifade etmiyor. Yapılan zamlar cebe girmeden buharlaşıyor. Evvela bu enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçilmeli diye düşünüyorum" dedi.

Yusuf Durmaz ise, "2025 yılı çok kötü geçti. Yeni yıldan fazla beklentimiz yok. Van şartlarında 11-12 saat çalışmaya ortalama 17-18 bin lira maaş veriyorlar. Sadece asgari ücrete değil, her şeye onunla beraber zam geliyor" açıklamasında bulundu.

"Devletin bir çözüm bulması gerekiyor"

Asgari ücretle çalışan Selami Göngör ise asgari ücretlilerin ve emeklilerin çok zor durumda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün bir emekli alıyor 17-18 bin lira, kiralar olmuş 20 bin lira. Bu halkımız nasıl geçinecek? Emekliyi ve asgari ücretliyi düşünerek devletimizin bir çözüm bulması gerekiyor. 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan ettiler, emekliler perişan oldu. 2025 yılı 'Aile Yılı' oldu, siz görüyorsunuz maalesef ülkemizde hemen hemen her yerde aile içi şiddet artıyor. Kadın cinayetleri artıyor. Çocuk cinayetleri artıyor. Bugün '28 bin lira ile geçinebilirim' diyen insan bir gelsin, maaşımızı değiştirelim. Bir milletvekili şu an alıyor 250 bin lira. Bir o maaşını bana versin bir ay, ben maaşımı ona vereyim, bakayım nasıl geçiniyor. Şu an 40 binden aşağı olmaması gerekiyor."

"En az 40 bin lira olması lazım"

Emekli Ali Köroğlu ise şöyle konuştu:

"16-17 bin lirayla geçinen bir insan var mı? Ama biz emekliler de hak etmişiz. Çünkü 16 milyon emekli var. 16 milyon ne demek? 16 milyon nereye geçerse o taraf kazanır. Genel olarak düşündüğümüz zaman insanlar perişan. Onun için hani bir beklentimiz yok. 2025'te de beklentimiz yoktu. Daha öncesinde yoktu. Asgari ücret en az 40 bin lira olması lazım. Çünkü gençler çocuğu var, eşi var. Genç bunlar canı gezmek, eğlenmek istiyor ama yok. 22 bin liraya bir şey gelmiyor. Emekli çok az ama hak etmiştik biz. Şu emekliler ya, 16 milyon ne demek? Asgari ücretliler de öyle. 12 milyon da onlar var. Toplasan 28 milyon insan eder. Bunlar nereye yüklenirlerse o taraf alır. Biz hak etmişiz."