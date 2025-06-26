Van'da annelerin evlat nöbeti sürüyor

Van'da annelerin evlat nöbeti sürüyor
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Van'da terör örgütü PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan anne Naciye Çiftçi, "Benim bir oğlum mezarda, bir oğlum dağda.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan anne Naciye Çiftçi, "Benim bir oğlum mezarda, bir oğlum dağda. Terörsüz Türkiye'ye çok sevinmişiz" dedi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 104'üncü haftaya girdi. Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Parti ve PKK aleyhine sloganlar atan aileler, kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirtti. Eylemde kızının fotoğrafına bakarken gözyaşlarına hakim olamayan anne Nazlı Sancar, DEM Parti önündeki nöbetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Terörsüz bir Türkiye istediklerini vurgulayan Sancar, "Artık bu bölgede şehit gelmesini istemiyoruz. Asker, polisimiz ölmesin, artık anneler ağlamasın ve çocuklar dağlara gitmesin. Terörsüz Türkiye istiyoruz. Şuanda hepimiz bayram havası yaşıyoruz ve umutla bekliyoruz. İnşallah bütün anne ve babalar evlatlarına kavuşacak. 4 gözle çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz" dedi.

Vanlı annelerin eylemine Hakkari Şemdinli'den gelerek katılan Naciye Çiftçi ise "Oğlumu Şemdinli'de kaçırıp dağa götürdüler. 2 yıl onların içindeydi. Benim büyük oğlum Sami Çiftçi kardeşinin peşinden gitti. Sonra çocuk eve geldi. Bir gece bir grup PKK bizim evi sardı. Gece yarısıydı. Çoluk çocuğun içinde oğlumu evden alıp ahıra götürdüler ve elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Bende bir acılı anneyim. İki evlat acısı çekiyorum. Biri mezarda, biri dağda. Dağdakini de ölmüş mü kalmış mı onu da bilmiyorum. Bir oğlum 12 yıldır dağdadır. Diğeri 7 yıl önce şehit ettiler. 4 çocuk babasıydı. Ben oğlumu istiyorum. Çocuklarımızı kurtlara, kuşlara yem etmesinler. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Onlardan mal, mülk, para istemiyoruz. 9 ay karnımızda taşıdığımız evlatlarımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye'ye çok sevindiklerini belirten Çiftçi, "İnşallah Allah'ın izniyle, devletin gücüyle biz evlatlarımıza kavuşacağız. Evlatlarımız gelip elimizin içine düşecekler. Rojhat oğlum beni duyuyorsan, yeter artık gel. Senin yerin orası değil. Senin yerin anne kucağıdır" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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