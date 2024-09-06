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Van'da Amatör Balıkçılara Denetim: Küçük Balıklar Suya Bırakıldı

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Van'daki Sıhke Gölü'nde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan amatör balıkçılara uyarılar yapıldı. Oltalara takılan küçük balıklar ise suya geri bırakıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir su ürünleri avcılığının önemine dikkat çekerek, amatör balıkçılara mevzuat hakkında bilgi verdi.

Van'da amatör balıkçılar denetime takıldı: Küçük balıklar suya bırakıldı

VAN - Van'daki Sıhke Gölü'nde kurallara uygun avlanmayan amatör balıkçılar uyarılırken, oltalara takılan küçük canlı balıklar ise suya geri bırakıldı.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ve İpekyolu ilçe sınırlarında yer alan Sıhke Gölü kıyısında "6/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında avcılık yapan sportif-amatör balıkçılara yönelik denetimler yaptı. Amatör balıkçılara mevzuat hakkında bilgilendirme yapılarak uymaları gereken hususlar anlatılırken, sportif-amatör balıkçılar için hazırlanan "Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" el kitapçıkları dağıtıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ile ekipleri, kıyı şeridinde amatör avlanan küçük balıkları ise suya bıraktı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise denetimlerin su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve doğal dengenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla önemli olduğu belirtildi. Sportif-amatör balıkçıların mevzuata uygun hareket etmeleri, hem çevre hem de balıkçılık sektörü için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Tarım Çevre Doğa Van

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