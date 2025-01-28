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Van'da Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreniyle Son Buldu

Van'da Aileler Arasındaki Husumet Barış Töreniyle Son Buldu
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Van'ın Edremit ilçesinde, Budak ve Güleş aileleri arasında 4 yıl önce başlayan husumet, yapılan barış töreniyle son buldu. Törende kanaat önderleri, barışın önemini vurgulayarak aileleri uzlaştırdı.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet barışla sonuçlandı.

Yaklaşık 4 yıl önce Budak ve Güleş aileleri arasındaki tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle husumet başlamıştı. Husumetli olan aileler için kanaat önderi Fikret Aygün ve Naif Balandi'nin devreye girmesiyle mahalle meydanında barış töreni düzenlendi. Kur'an Kerim tilaveti ile başlayan ve yemekle son bulan barış töreninde konuşan Naif Balandi ve Fikret Aygün, barışın önemine dikkat çekerek, "Budak ve Güleş aileleri bugün burada hepimizin huzurunda söz vermek suretiyle bu husumeti geride bırakarak, bu tür husumetlerin bir daha yaşamaması için barış töreni gerçekleştirdiler. Bu husumetin aradan kalkmasına aracılık eden herkese teşekkür ederiz" dediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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