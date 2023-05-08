Van'da 'aile akademisi' başladı

Van Valiliği, büyükşehir belediyesi ve YYÜ tarafından başlatılan "Aile Akademisi" projesi start aldı.

Van Valiliği, büyükşehir belediyesi ve YYÜ tarafından başlatılan "Aile Akademisi" projesi start aldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın öncülüğünde başlatılan "Aile Akademisi" projesi, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde verilen eğitimlerle başladı. 2 gün ve 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitimlerde; aile kültürü, çocuk gelişimi ve ruh sağlığı, aile içi iletişim, sağlıklı ebeveynler, ailede değerler eğitimi, ailede cinsel hayat, dijital ebeveynlik ve eğitsel rehberlik konularında eğitimler verildi.

Toplumun mihenktaşı olan aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve aşılması noktasında yapılacak olan çalışmalara akademik bir bakış açısı sunan eğitim programları bünyesinde, bin 500 kişiye eğitim verilecek.

Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerin ardından katılımcılara sertifika verilecek. - VAN