Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti - Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi, 4'ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 7 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Daha önce Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yapan ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki sosyal hizmet uzmanları tarafından tespitleri yapılan vatandaşların tekerlekli sandalyeleri, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Tanış tarafından teslim edildi.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler, büyük bir mutluluk yaşarken, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesince, 2022 yılı içerisinde 16 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edilirken, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara medikal malzeme yardımı da yapılıyor.