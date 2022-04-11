- Van'da 5 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 8 organizatörden 5'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 2 araca el konulmuştur" denildi.