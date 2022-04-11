Van'da 5 organizatör tutuklandı - Haberler

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Van'da 5 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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- Van'da 5 organizatör tutuklandı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 8 organizatörden 5'i tutuklandı.

- Van'da 5 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 8 organizatörden 5'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 2 araca el konulmuştur" denildi.

Van'da 5 organizatör tutuklandı

Van'da 5 organizatör tutuklandı

Van'da 5 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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