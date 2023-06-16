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Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

Van'ın merkez Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'ın merkez Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında saat 12.54'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem hafif şekilde hissedildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Gölü Tuşba AFAD Van Yerel Haberler

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