Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Van'ın merkez Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'ın merkez Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında saat 12.54'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem hafif şekilde hissedildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel