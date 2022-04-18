- Van'da 3 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 3 araca el konulmuştur" denildi.