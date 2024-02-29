Üye Girişi
Haberler

Van'da 29 Şubat'ta 11 bebek dünyaya geldi

Güncelleme:

Takvimlere göre 4 yılda bir gerçekleşen '29 Şubat' gününde Van'da 11 bebek dünyaya geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat tarihinin ilk bebekleri ailelerine büyük mutluluk yaşattı.

Takvimlere göre 4 yılda bir gerçekleşen '29 Şubat' gününde Van'da 11 bebek dünyaya geldi.

Bu yıl mevsimlerin dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması nedeniyle uygulanan ve 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat'ta doğan bebekler, ailelere güzel bir anı yaşattı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat tarihinin ilk bebekleri ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Hastanede gece 00.00 itibariyle şu ana kadar 11 bebek dünyaya geldi.

İHA muhabirine konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mert Cenker Güney, 29 Şubat tarihinde 11 bebeğin dünyaya geldiğini belirtti. Bu tarihin hem bebekler hem de aileleri için özel bir gün olduğunu ifade eden Dr. Güney, "Hastanemizde 11 bebeğimizi sağlıklı bir şekilde annesine kavuşturduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ailelerimize de bebeklere de sağlıklı uzun yıllar diliyoruz" dedi.

"Kalbimizden 29 Şubat geçti"

Doğum için bugünü beklemediklerini dile getiren Eylem Polat Varlı isimli anne, durumun kendileri için bir sürpriz olduğunu belirterek, "Doğum günü 4 yılda bir kutlandığı için bugünü planlamıyorduk. Bebeğimizin doğum gününü ya 28 Şubat'ta ya da 1 Mart'ta kutlayacağız. Bebeğimize de Minel Ada ismini verdik" diye konuştu.

Öte yandan, 4 yılda bir denk gelmesi nedeniyle bu tarihte nikah salonları da boş kaldı. Evlenmek isteyen çiftler evlilik yıldönümlerini 4 yılda bir kutlamamak için 29 Şubat tarihinde nikah kıymak istemiyorlar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TFF yayın ihalesini neden iptal etti? Süper Lig yayın ihalesi neden iptal oldu? SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ne için kılınır, kaç rekat? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır? 1 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 İLK SAHUR NE ZAMAN? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title