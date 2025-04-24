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Van'da 25 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, İki Kişi Gözaltına Alındı

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Van'ın Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 25 kilo 200 gram metamfetamin bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

(VAN) - Van'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, alınan bir ihbar üzerine Edremit'teki kontrol noktasında bir otomobili durdurup narkotik köpek yardımıyla arama yaptı.

Aramada otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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