Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Van'da düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında, valilik önünde çelenk sunumu ile başlayan etkinlikte konuşan Vali Ozan Balcı, öğretmenlerin önemine vurgu yaptı. Kutlama, müzikal oratoryo ve ödül töreni ile sona erdi.

Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, Van Devlet Tiyatrosunda devam etti. Buradaki etkinlik; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü. Burada konuşan Van Valisi Ozan Balcı, göreve yeni başlayan öğretmelere başarılar diledi. Vali Balcı, "Değer üreten insanları değerli kılmak, bir milletin asaletinden ve şerefindendir. Öğretmenlerimiz de değer üreten çok değerli bir meslek grubudur. Bizler de onların hayatlarını ve işlerini kolaylaştıracak faaliyetler yürütüyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras ise Cumhuriyetin ikinci asrına adım atarken "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla dünyada ve bölgede her hususta yeni bir diriliş dönemine girildiğini söyledi. Bu vizyonun en önemli unsurunun ise kuşkusuz eğitim olduğunu ifade eden İl Müdürü Aras, "Omuzlarında taşıdığı ağır sorumluluğun farkında ve bilincinde olan öğretmenlerimiz, bu vizyonun somut adımlarından biri olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile memleketin en değerli varlığı olan evlatlarımızı geleceğe hazırlamakta ve bu önemli vazifeyi yerine getirirken hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Vatanını seven, milletine bağlı, insanlık değerleriyle donatılmış bir nesil yetiştirmek için gösterdiğiniz fedakarlık takdire şayandır" diye konuştu.

Kutlama programında, öğretmen ve öğrencilerin müzikal oratoryosu ilgiyle izlendi. Göreve yeni başlayacak aday öğretmenlerin yemin ettiği programda Vali Ozan Balcı, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verdi.

Program, daha önce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödül verilmesiyle son buldu. - VAN

