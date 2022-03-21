Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği - Haberler

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Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, ' 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde özel çocukların katılımıyla farkındalık programı düzenledi. Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı. Ellerini boyayan çocuklar tuvale el işareti bırakırken, katılımcılar müzik ve halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Etkinlik sonunda ailelere çeşitli hediyeler takdim edildi. - VAN

Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

Van'da '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Down Sendromu, 21 Mart, Van, Yerel, Güncel, Haberler

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