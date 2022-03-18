Van'da "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı

ÇANAKKALE (İHA) - Van'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Zeve Şehitliği'nde düzenlenen tören; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar okundu. Daha sonra 'Şeref Defteri'ni imzalayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tarih boyunca birlik ve beraberliğiyle birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan milletin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini belirtti. Van Bilmez, "Canından aziz bildiği kutsal vatan toprağını korumak için 107 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır. 19 Şubat'ta başlayıp 18 Mart'ta son bulan Çanakkale Savaşı, Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst düzeyde ortaya koyduğu gibi, düşmana 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini kabul ettirdiği büyük bir zaferdir. Bugün bizlerin en büyük sorumluluğu, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarını korumak ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir" diye konuştu.

Van Devlet Tiyatrosunda devam eden anma programı, Akköprü Mezarlığında şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ve Yukarı Norşin Camisi'nde şehit aileleri ile buluşma ve Mevlid-i Şerif hatim duasının yapılmasıyla sona erdi.

Programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi ve şehit yakınları katıldı. - VAN