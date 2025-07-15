Van'da '15 Temmuz' yürüyüşü

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün milli iradeye el koyma girişiminin 8'inci yıldönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. Türkiye'nin 81 ilinde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli yürüyüş, Yeni Emniyet Kavşağı'nda binlerce kişinin bir araya gelmesiyle başladı. Van Valisi Ozan Balcı'nın da katıldığı ve kentin en işlek caddelerinden olan İskele Caddesi'nden devam eden 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü', Beşyol Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından Beşyol Kavşağı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinletilmesi, 15 Temmuz konulu belgeselin izletilmesi, protokol konuşmaları ve çeşitlik etkinliklerin ardından program tüm camilerde sela okunmasıyla son bulacak.

Etkinliklere Vali Ozan Balcı, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN