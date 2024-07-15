Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edilip, camilerde mevlit okundu.

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda şehitlik ziyareti yapıldı. Programın devamında ise Yeni Nurşin Camii'nde düzenlenen mevlit ve hatim programıyla devam etti.

Düzenlenen programa Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. - VAN