Van'da 100. yıl coşkusu

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla dün başlayan törenler, bugün Beşyol Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vali Balcı, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. 100 yıl önce yakılan bu meşale ile ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanmış. Cumhuriyetimizi tıpkı kuruluşundaki temel mantıkla olduğu gibi tam bağımsız, güçlü ve demokrasi içinde yaşayan bir dünya devleti olarak sürekli kılmak için hepimize büyük bir görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle cumhuriyeti çok iyi bilmek, anlamak, kavramak ve her zaman canlı tutmak zorundayız. Yüksek uygarlık idealini gerçekleştirerek nice 100 yıllara erişebilmeyi hedefleyen yüce milletimizin bağımsızlık sembolü olan cumhuriyetimiz bugün 100 yaşında. Cumhuriyet aydınlığından nice asırlara birlik, beraberlik ve huzur içerisinde erişmesini diliyorum. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu'nun eşsiz güzellikteki şehrimiz Van'da birlik beraberlik içinde geleceğe yan yana, omuz omuza yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. Hayatın her alanına dokunarak devletin gerçek sahibi olan millete eğitimden sağlığa, kültürden turizme, ulaşımdan iletişime, altyapıdan tarıma, vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve esenliği için hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülkemiz tarih boyunca pek çok zorluğun üstesinden gelmiş, direnmiş ve yükselmiştir. Bugün biz bu toprakların gurur duyduğu evlatları olarak mirasımızı korumak ve yarınlara taşımak için bir aradayız. Sahip olduğumuz zenginliğimiz yalnızca coğrafi sınırlarımız değil, milli irade bilincine sahip insanlarımızdır. Köklü bir millet olarak sahip olduğumuz akıl ve birikim ile zengin ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. 100. yılımız kutlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından şiirler okunarak değişik gösteriler yapıldı. Bayram nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program, resmi geçit töreniyle sona erdi. - VAN