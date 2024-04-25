Van'da 100 kişiye iş imkanı

Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Erciş Kaymakamlık arasında imzalanan protokolle TYP çerçevesinde 6 aylığına çalıştırılacak 100 kişi kurayla belirlendi.

Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde Van Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından Erciş Kaymakamlığına alınacak 100 kişi için kura yapıldı. Erciş Kaymakamlık konferans salonunda yapılan kuraya kaymakamlık çalışanları, Noter Katibi ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı. 744 kişinin başvurduğu kura sonucunda belirlenen 100 kişinin önümüzdeki günlerde işbaşı yapacağı belirtildi. - VAN