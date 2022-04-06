Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler - Haberler

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Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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Son dakika haberleri: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettilerVAN Van'da minik öğrenciler, '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

VAN Van'da minik öğrenciler, '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle minik misafirlerini ağırladı. İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren kreş öğrencileri ve yöneticileri '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polis ablalarının ve polis amcalarının polis haftasını kutladılar. Ziyaret esnasında öğrencilere temel trafik eğitimi verilerek polislerin gün boyu yaptığı iş ve işlemlerle ilgili öğrencilere bilgiler verildi. Ziyaretin sonunda bir öğrenci polis aracının megafonundan "Polis haftanız kutlu olsun" anonsu yaptı.

Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

Son dakika haber: 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle öğrenciler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

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