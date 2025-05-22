Van Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı Öncesi Hareketlilik Yok

(VAN)- Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen Van Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik beklenen seviyeye ulaşamadı. Besici Erdal Gözel, "Piyasa berbat. Böyle giderse milletin hali yaman. İnşallah düzelir. Geçen seneye göre fiyatlar aynı olsa da bu sene fazla satışımız yok" dedi.

Kurban Bayramı öncesi son hazırlıklarını yapan besiciler, Van Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlıkları görücüye çıkarıyor. Küçükbaş hayvan varlığı açısından Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da, besicilerin özenle yetiştirdiği kurbanlıklar sabahın erken saatlerinde canlı hayvan pazarına getiriliyor.

Kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olmasından yakınan vatandaşlar, "Bu fiyatlar karşısında kurbanlık alamayız" diyerek sitemde bulundu. Vatandaşlar, Van Canlı Hayvan Pazarı'ndaki durumu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Besicilerden Hamza Aslan, piyasanın kötü durumda olduğunu vurgulayarak, "Piyasa berbat, kimse almıyor, alıcı yok. Kriz var, millette para yok. Geçen sene daha iyiydi. Böyle giderse çiftçilik kökten iflas edecek" dedi.

Bir vatandaş ise "Vallahi piyasa çok berbat. Şu anda bizim gücümüz yetmiyor, bütçemize göre bir şey bulamadık. Ekonomik kriz her tarafta. Hayvanlar çok pahalı" diye konuştu.

"Geçen seneye göre satışlar düşük"

Pazarda satış yapan Erdal Gözel ise "Piyasa berbat. Böyle giderse milletin hali yaman. İnşallah düzelir. Geçen seneye göre fiyatlar aynı olsa da bu sene fazla satışımız yok" ifadelerini kullandı.

Fevzi Acar da durumu, "Hayvanlar gitmiyor, çiftçiler perişan. Kurbanlar zamanında canlanma vardı, şimdi yok. Devlet yardım ediyor ama yetmiyor. Daha fazla destek istiyoruz" dedi.

Besici Ömer Sarısaç da maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekerek, "Bu sene herkes zarar edecek. Çiftçi ölmüş, mazot alamıyor, destek alamıyor. Böyle giderse bu iş biter" dedi.

"Gençler hayvancılıktan uzaklaşıyor"

Başka bir vatandaş, "Çobanlar 100 bin lira olmuş, gençler bu işi yapmıyor. Herkes şehir dışına kaçıyor, çünkü hayvancılıkla geçinilemiyor. Mesela adamın 300 hayvanı var ama oğlu fabrikada çalışıyor. Domates, salatalık bile ekilmiyor. 10 kilo arpa 1 litre mazot alıyor, nasıl olacak" diye sordu.

Bir diğer vatandaş, "Piyasa iyi ama mal pahalı. Alıcılar gücü yettiğince alıyor. Fakir olan almıyor. Bayrama birkaç gün kala belki satış olur" derken; pazarda satış yapan Mehmet isimli bir genç, dışarıdan alıcının kalmadığını belirterek, "Vakıflar alım yapmıyor, memurlar kurban kesmiyor. Yetiştirici zarar ediyor. Parası olan dövize, altına yöneliyor. Geçen seneye göre ucuz ama piyasada para yok" ifadesini kullandı.

Başka bir vatandaş,"Güzel bir hava var, güzel bir gün ama siftah yapamadığımız günler de oluyor. Millet perişan, iş yok, güç yok. Durum ortada" dedi.