Van Büyükşehir 'Ben Feuerbach' tiyatro oyununu sanatseverler buluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro gösterileri çerçevesinde sahnelenen 'Ben Feuerbach' isimli tiyatro oyunu sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için başlatmış olduğu ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor. Hacıbekir Kültür Merkezinde her hafta bir birinden farklı etkinlikleri Vanlılar ile buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu hafta da Muhammed Çakay'ın 'Ben Feuerbach' isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Sahnelerden yedi yıl boyunca uzak kalan bir oyuncunun varoluş mücadelesinin anlatıldığı tiyatro gösterimi büyük bir beğeni topladı. Tiyatro oyununu izleyen katılımcılar, yapılan ücretsiz etkinliklerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN