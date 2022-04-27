Van Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri coşkuyla sürüyor

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde sevilen ilahi sanatçısı Murat Belet, Vanlılara coşku dolu bir gece yaşattı.

Van'da Ramazan ayı münasebetiyle her akşam farklı konuklarla düzenlenen etkinlikler tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu çerçevede Ramazanı dolu dolu yaşatan büyükşehir, sevilen ilahi sanatçısı Murat Belet'i Vanlılarla buluşturdu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanı etkinlik alanında organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra sahne alan ilahi sanatçısı Murat Belet, Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği birbirinde güzel ilahilerle katılımcılara unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşattı.

Vanlılarla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten ünlü ilahi sanatçısı Murat Belet, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden programda katılımcıların istek parçalarını da seslendiren ilahi sanatçısı, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Program, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu'nun çiçek takdimi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel