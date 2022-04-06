Van Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar satıcılarla mücadelesi sürüyor - Haberler

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Van Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar satıcılarla mücadelesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar satıcılarla mücadelesi sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte ana arterler ve ara sokaklarda artan seyyar satıcı ve kaldırım işgallerine karşı çalışma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte ana arterler ve ara sokaklarda artan seyyar satıcı ve kaldırım işgallerine karşı çalışma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İpekyolu Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ana arterlerde özellikle iftar sonrası seyyar satıcılık yapanlara müdahale edildi. Vatandaşlar ve cadde esnafından gelen şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere yoğun olan ana arterler ve ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal ederek trafik akışını engelleyen seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı.

Cızbızcı ve semaverciler olarak da tabir edilen seyyar satıcılar, ana arterlerde kaldırım ve yolları işgal ederek, hijyen koşullarından uzak yapılan çay ve gıda ürünlerini satıyor. Halk sağlığını tehdit eden, görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan seyyar satıcılar daha önce uyarılırken, akşam saatlerinde ise uyarıları dikkate almayanlara karşı çalışma yapıldı. Çalışma ile seyyar satıcılara ait çok sayıda malzemeye el konuldu.

İlçe belediyeleri ile koordinasyon halinde yapılan denetimlerin devam edeceği ve seyyar satıcılara müsaade edilmeyeceği belirtildi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar satıcılarla mücadelesi sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar satıcılarla mücadelesi sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar satıcılarla mücadelesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Seyyar Satıcı, Ramazan, Van, Yerel, Haberler

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