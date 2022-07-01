Van'da koruyucu aileler ve emeklilere yönelik etkinlik düzenlendi

Van'da korucuyu aileler ve emeklilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılan etkinlikte, emekliler ve koruyucu aileler bir araya geldi.

Kocaeli Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Daire Başkanı Selma Biçek, aile odaklı sosyal hizmet modellerinden biri olan koruyucu aile hizmetinin önemine değindi.

Koruyucu aile hizmetinin ülke genelinde artması gerektiğini belirten Biçek, emeklilerin de hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine ve milletine hizmet ederek geçirdiğini kaydetti.