Van Büyükşehir Belediyesinden Babalar Günü etkinliği Van Büyükşehir Belediyesi Babalar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Van Büyükşehir Belediyesi Babalar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonunda Kocaeli Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, şehit ve engelli babaları, huzur evlerinde kalan babalar katıldı. Programa katılan babalara hediye verildi. AA / Emre Ilıkan - Yerel Yerel Güncel Haberler

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