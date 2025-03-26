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Van-Bitlis Karayolunda 36 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van-Bitlis karayolunda durdurulan bir otomobilde 36 kilo 300 gram likit sentetik metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

(VAN)- Van- Bitlis karayolunda şüphe üzerine durdurulan otomobilde 36 kilo 300 gram likit sentetik metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs-şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, araca gizlenmiş 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu buldu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van-Bitlis Karayolunda 36 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Yerel
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