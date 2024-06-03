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Van Atatürk Lisesi Mezunları Buluşması Gerçekleşti

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Van'ın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Lisesi mezunları, yaşlısı ve genciyle bir araya geldi. Buluşma, okul bahçesinde gerçekleşti ve çeşitli etkinliklerle renklendi.

Van Atatürk Lisesi mezunları, yaşlısı ve genciyle bir araya geldi.

Van'ın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Lisesinin mezunları, yaşlısı ve genciyle bir araya geldi. Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği tarafından organize edilen buluşma, okul bahçesinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından folklor gösterisi ve mini konser düzenlendi. Okul Müdürü Mesut Kancura'nın selamlama konuşmasının ardından kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, "Atatürk Lisesi neredeyse asırlık bir çınar gibi duruyor. 75 yıllık köklü bir okul. Ülkemizin, bölgemizin en köklü okullarından biri. Mezun olmaktan bende gurur duyuyorum. Tabi bu oluşumun gerçekleşmesi biraz geç kalmış olsa da, en azından bir mezun derneğinin olması bizleri memnun etti. Keşke yıllar önce kurulmuş olsaydı. Belki burada bugün çok daha iyi şartlarda bir arada olacaktık. İnşallah bu dernek sayesinde okulumuz hak ettiği ününe, kalitesine kavuşacak. Ben şimdiden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Van Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Kurucu Üyesi ve Başkanı Hakan Durğun ise okuldan 1990 yılında mezun olduğunu ifade ederek, "Bir araştırma yaptık ve okulumuzun bir mezunlar derneğinin olmadığını tespit ettik. Tabi 76 yıllık bir kurumun, 20 bin mezunu olan bir okulun bir ortamda toplanması gerekiyordu. Bizde bunu yaptık. 16 kişilik bir ekiple derneğimizi kurduk ve çalışmalarımıza başladık. 1960 mezunundan tutun 2023 mezunlarına kadar herkesi bir araya getirdik. Çok duygulu bir bölüm yaşadık. O dönemin nostaljisi olan domatesli ekmek ve limonatasını ikram ettik. Bunlar çok güzeldi ve etkileyici oldu. İnşallah sonraki yıllarda tüm mezunlarımızı bir araya getiririz. Çünkü bu etkinliklerin, bu çalışmaların devamlılığını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Okulun en eski mezunlarından Abidin Kasapoğlu da, "1961-1962 mezunuyum. Çok dernek kurduk. Ben kendimde 26 senedir dernek başkanıyım ama böyle tatlı bir dernek olmaz. Bu beni daha çok gururlandırdı. Geç kaldık ama kuranlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulu gezen mezunlara, geçmişin nostaljisi olan domatesli ekmek ve limonata ikram edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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