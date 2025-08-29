Van'a 252 Yeni Doktor Ataması Yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 124. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Van'a 51 uzman hekim ve 201 hekim olmak üzere toplamda 252 yeni doktor ataması yapıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni atanan hekimlerin kentin farklı bölgelerinde göreve başlayacağı belirtildi. Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, yeni görevlerine başlayacak doktorlara başarılar diledi.

Bu atamalarla birlikte Van'daki sağlık hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. - VAN