Valinin makam aracı, şehit kardeşinin sünnet arabası oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Valinin makam aracı, şehit kardeşinin sünnet arabası oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Valinin makam aracı, şehit kardeşinin sünnet arabası oldu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2020 yılında terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün sünnet olan kardeşi için makam aracını tahsis etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2020 yılında terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün sünnet olan kardeşi için makam aracını tahsis etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla 29 Ağustos 2020 yılında çıkan çatışmada Ordu'nun Perşembe ilçesinden Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk şehit oldu.

Vali Tuncay Sonel, Gülsüm ve Cumhur çiftinin 4 çocuğundan birisi olan, Tuana, Kuzey ve Ceyda isimli kardeşleri bulunan 23 yaşındaki şehit Ceyhun Arslantürk'ün sünnet olan kardeşi Kuzey Arslantürk'ün sünnet töreni için makam aracını tahsis etti.

Vali Tuncay Sonel'in 52 0001 kırmızı plakalı makam aracı sünnet çocuğu olan Kuzey'i şehirde konvoy ile gezdirirken, Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimizin emanetinin tebessümü yeter" ifadelerine yer verdi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğubeyazıt Ağrı Ordu Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title