Eskişehir Valiliği, 15 Temmuz Anma Programı Hazırlıklarına Başladı

Eskişehir Valiliği, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü için yapılan olan anma programının hazırlıklarına başladı.

Eskişehir Valiliği, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nın saat 20.00'de Vilayet Meydanı'nda olacağını ve tüm vatandaşların davetli olduğunu açıkladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek anma programı için Valilik Meydanı bayraklarla donatıldı, sahne kuruldu. Şehit düşen 252 vatandaşın ve gazilerin anılacağı bu programda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan fotoğraf sergisi dikkat çekti. Valilik Meydanı'nda gerçekleşecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Fotoğraf Sergisi'nin 08.30 ve 17.00 saatleri arasında açık olacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR