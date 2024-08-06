Adana ve Mersin Valileri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda İncelemelerde Bulundu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Yeni havalimanını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan valiler, havalimanında bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirdi.

Öte yandan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta hizmete açılması bekleniyor. - ADANA