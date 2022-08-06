Vali Yılmaz, Muharrem ayı iftarında vatandaşlarla buluştu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem Orucu tutmaya başlayan vatandaşlar polis evinde düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Osmaniye Valiliği ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına katılan vatandaşlar yapılan duaların ardından oruçlarını açtı.

İftarın ardından konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum canlar. Gerçekten candansınız, özdensiniz. Kerbela'da yaşanan acıyı elbette paylaşıyoruz, hepimizin acısı. Sizlerle beraber olmak, sizlerle birlikte duada bulunmak benim için çok kıymetli. Şunu samimiyetle söylüyorum, her zaman yanınızdayız. Yapacağım bir şey olursa bir kardeşiniz olarak kapım da açık, gönlüm de açık, yeter ki elimizden gelsin. Geldiğiniz için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - OSMANİYE