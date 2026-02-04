Vali Yılmaz, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleriyle akşam yemeğinde buluştu.

Vali Yılmaz, hayırsever Tayfur Bayar tarafından huzurevinde verilen akşam yemeğine katıldı. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Yılmaz, talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek yaşlılara sağlıklı ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulundu. Yemek sonunda huzurevi sakinleri pasta keserek Vali Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

Programa Vali Yardımcısı Hasan Çiçek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR