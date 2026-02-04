Haberler

Vali Yılmaz, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Vali Yılmaz, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, hayırsever Tayfur Bayar'ın ev sahipliğinde huzurevi sakinleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte yaşlıların taleplerini dinleyen Vali Yılmaz, doğum gününü kutlayan sakinlerle pasta kesti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleriyle akşam yemeğinde buluştu.

Vali Yılmaz, hayırsever Tayfur Bayar tarafından huzurevinde verilen akşam yemeğine katıldı. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Yılmaz, talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek yaşlılara sağlıklı ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulundu. Yemek sonunda huzurevi sakinleri pasta keserek Vali Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

Programa Vali Yardımcısı Hasan Çiçek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
