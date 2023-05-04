Vali Yılmaz, "Devlet olarak depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz" Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde etkilenen Osmaniye'de yıkılan köy evleri yerine 24 konut yapılacak.

Vali Yılmaz, "Devlet olarak depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz"

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde etkilenen Osmaniye'de yıkılan köy evleri yerine 24 konut yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Çolaklı köyünde depremde yıkılan evlerin yerine yapılması planlanan köy evlerinin inşaat alanında inceleme yaptı.

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşması için devletimiz olarak var gücümüzle çalışıyoruz diyen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz,"Hasanbeyli ilçemizde Çolaklı Köyümüzde deprem konutları çalışmaları başladı. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Buraya şu anda 24 konut yapılacak. Yüklenici firma çok güzel bir şekilde çalışmasının altyapısını oluşturmuş. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlara kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok güzel konutlar olacak. İnşallah en iyi şekilde, bütün Osmaniyeli hemşerilerimizin, depremden etkilenen vatandaşlarımızın en rahat edecekleri konutlar bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve Vali Dr. Erdinç Yılmaz alanda yaptıkları incelemelerin ardından köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, taleplerini dinlediler. Çocuklarla da yakından ilgilenen protokol mensupları, çocuklara hediyeler verdi.