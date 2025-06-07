Vali Yiğitbaşı ve protokolden şehitlikleri bayram ziyareti

Vali Yiğitbaşı ve protokolden şehitlikleri bayram ziyareti
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bayramlaşma programında Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokolü üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bayramlaşma programında Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokolü üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı bayramlaşma programı çerçevesinde Kocatepe Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek aziz şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı. Ziyaret sırasında şehitlikte bulunan şehit aileleriyle de görüşen ve bayramlarını kutlayan Vali Yiğitbaşı, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Ziyaret sırasında şehit ailelerinin zaman zaman duygusal anlar yaşadıkları gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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