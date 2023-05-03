Vali Yiğitbaşı, üretim ve girişimcilikte başarılı olan kadınlarla bir araya geldi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Emirdağ ilçesinde Afyonkarahisar Valiliği'nin organize ettiği 'İlham Veren Başarı Öyküleriyle Kadınlar' programında Emirdağlı kadınlar ile bir araya geldi.

Türkiye'de kırsal, bölgesel ve ulusal kalkınma planlarıyla yerelde ve ulusalda tüm vatandaşlar için sağlanan kapsamlı devlet destekleri sayesinde birçok kadın iş sahibi oldu. Vali Yiğitbaşı da bu desteklerden faydalanan kadınlar ile 'İlham Veren Başarı Öyküleriyle Kadınlar Buluşması' projesi çerçevesinde programlar serisi başlattı. Vali Yiğitbaşı programda kurumlardan destek alan ve kendi hikayesini oluşturan kadınların yaşadıkları süreçleri, başarılarını kendilerinden dinledi. Emirdağlı kadınların başarı hikayelerinden oldukça etkilendiğini belirten Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

"Devletimiz kırsalda üretim yapan vatandaşlarımızın üretim tesislerini modernleştirmek, üretim kapasitesini artırmak ve yeni üretim alanları oluşturmak için birçok kurum aracılığıyla pek çok destek vermiş ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Bu imkanlardan ne mutlu ki şehrimizde yaşayan kadınlarımız da faydalanmış ve kendi hikayelerini oluşturmuşlardır. Devletimizin desteğiyle iş kuran, üretim yapan ve istihdam sağlayan kadınlarımızın hayallerine kavuşma hikayelerini dinlemeye Emirdağ'dan başladık. Ben de bir kadın olarak bu özgüvenli ve azimli kadınlarımızın her birine gösterdikleri başarı ve örneklikten dolayı teşekkür ediyor ve daha nice kadınımıza ilham olmalarını temenni ediyorum. Desteklerimiz her zaman çalışan ve üreten kadınlarımızla olacak." - AFYONKARAHİSAR