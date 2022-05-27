Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı - Haberler

Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de ki kitap okuma oranını rakamlarla açıkladı

"Kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika"

" Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşüyor"

Afyonkarahisar Kitap Fuarı ve bu yıl 4. kez kapılarını açtı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, televizyon izleme oranının kitap okuma oranının çok üstünde olduğuna dikkat çekerek, " Türkiye'de günlük kişi başı ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izleniyor. Dünyada günlük ortalama televizyon izleme süresi 2 saat 54 dakika. Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşerken, kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika" dedi.

Afyonkarahisar Kitap Fuarı ve bu yıl 4. kez kapılarını açtı. Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleri ile gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Vali Yiğitbaşı ile birlikte protokol üyeleri katıldı. Fuar bu yıl 200'e yakın yayınevi, 50 stantla ve 100'ü aşkın yazarın katılımı ile bu yıl bir kez daha kapılarını açtı. Açılış öncesi fuarda kurulan stantları gezen Vali Yiğitbaşı, öğrenci ve stanta görevlileri ile bir süre sohbet etti. Ardından bir konuşma yapan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın, şehir merkezinde 1971 yılında yapılan yetişkin bölümü, çocuk bölümü, internet salonu, süreli yayınlar salonu ve Millet Kıraathanesinin yer aldığı bir kütüphaneye sahip olduğunu vurguladı. Kütüphanenin 31 bin 753 üye sayısı, 97 bin 532 kitap sayısı ile il merkezinde kitapseverlere hizmet verdiğini dile getiren Vali Yiğitbaşı, "Yine il geneline bakarsak 310 bin 329 kitap sayımız, 57 bin 572 üye sayımız mevcut" diye konuştu.

" Türkiye'de kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika"

Kitap okuma alışkanlığının Türkiye'de düşük olduğuna dikkat çeken ve bunu rakamlarla açıklayan Vali Yiğitbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2006, 2011 ve 2016 yıllarında Ali ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca gerçekleştirilen Türkiye Aile Yapısı Araştırması çerçevesinde elde edilen sonuçlara bakıldığında Türkiye'de hane halkı üyelerinin birlikte sıklıkla yaptıklarını belirttikleri faaliyet yüzde 40 ile televizyon seyretmektir. İkinci sırada ise yüzde 25 ile akraba ziyareti geliyor. Aile bireylerinin birlikte en az yaptıkları faaliyet ise sinema veya tiyatroya gitmektir. Kitap okuma ise bu sonuçlarda ne yazık ki ilk sıralarda yok. Araştırmaya göre Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşerken, kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika."

"Türkiye tüm dünyadan her gün 1,5 saatten daha fazla televizyon izliyor"

Yapılan bir diğer araştırmada ise Türkiye'de ihtiyaç maddeleri sıralamasında kitabın 235'inci sırada yer aldığına dikkat çeken Vali Yiğitbaşı, "Türkiye ve dünyada internette geçirilen süreleri kıyaslarsak, dünya ortalaması günlük 6 saat 54 dakika iken bu oran Türkiye'de 7 saat 57 dakikadır. Yine günlük sosyal medyada geçirilen sürede dünya ortalaması 2 saat 25 dakika iken bu süre ülkemizde 2 saat 57 dakikadır.

Türkiye'de günlük kişi başı ortalama 4 saat 33 dakika televizyon izleniyor. Dünyada günlük ortalama televizyon izleme süresi 2 saat 54 dakika. Yani Türkiye tüm dünyadan her gün 1,5 saatten daha fazla televizyon izliyor. 'Türkiye'nin Okuma Alışkanlığı' isimli çalışmaya göre, Türkiye'de ihtiyaç maddeleri sıralamasında kitap, 235'inci sırada yer alıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri tarafından fuarın açılış kurdalesi kesilirken, fuarın 10 gün açık olacağı kaydedildi.