Vali Yiğitbaşı, TÜBİTAK ve TEKNOFEST birincileriyle buluştu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, TÜBİTAK ve TEKNOFEST Yarışmalarında derece alan öğrencilerle buluştu.

Vali Yiğitbaşı, Müdür Sünnetci ve İl Milli Eğitim AR-GE Şube Müdürü Murat Diktaş, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıda TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalinde birinci, ikinci ve üçüncü olan 18 öğrenci ve 8 öğretmen ile bir araya geldi. Öğrencilerin projelerini tek tek dinleyen Yiğitbaşı çalışmalarından dolayı tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Yiğitbaşı, Bölge birincisi olarak Türkiye finaline katılacak öğrencilere başarılar diledi. Yiğitbaşı, danışman öğretmenlere öğrencilerin hazırlık süreçlerinden final sonuna kadar yapmış oldukları rehber ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Toplantı öğrencilere hediye verilmesi ve hatıra resmi çektirilmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR