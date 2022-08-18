Vali Yiğitbaşı tayini çıkan bürokratlarla bir araya geldi Yerel Haberler Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği verdi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği verdi. Vali Yiğitbaşı, son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tayini çıkan vali yardımcıları, kaymakamlar ve aileleriyle veda yemeğinde bir araya geldi. Vali Yiğitbaşı, tayini çıkan bürokratlara yeni görevlerinde başarılar dileyip, çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Yerel Haberler

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