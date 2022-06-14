Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan çok amaçlı spor salonu ve genç ofiste incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan çok amaçlı spor salonu ve genç ofiste incelemelerde bulundu.

Vali Yiğitbaşı, gençlerin sosyal kültürel ve sportif etkinliklerine cevap verecek olan, çalışmalarında sona yaklaşılan çok amaçlı spor salonu ve Genç Ofis'te incelemelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'den çalışmalarda gelinen aşamaya dair bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar gençlik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title