Vali Yiğitbaşı spor alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan çok amaçlı spor salonu ve genç ofiste incelemelerde bulundu.

Vali Yiğitbaşı, gençlerin sosyal kültürel ve sportif etkinliklerine cevap verecek olan, çalışmalarında sona yaklaşılan çok amaçlı spor salonu ve Genç Ofis'te incelemelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'den çalışmalarda gelinen aşamaya dair bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel