Vali Yiğitbaşı: "Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yiğitbaşı: "Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Yiğitbaşı: 'Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz'

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit ailesi ve gazilere devletin kapısının her zaman açık olduğunu kaydederek, "Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit ailesi ve gazilere devletin kapısının her zaman açık olduğunu kaydederek, "Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz" dedi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindeki şehit yakını ve Gazileri kabul etti.

Ziyarette Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin faaliyetleri ile şehit aileleri ve gaziler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Şehit ailelerini ve gazileri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Vali Yiğitbaşı, "Sizin bir evladınız da benim. Beni bir kardeşiniz sayın, emrinizde sayın. Bugün nezaket gösterdiniz geldiniz hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Devletimizin kapısı sizlere her daim açık. Sizlerin hayır duası ile inşallah bu şehre çok güzel hizmetleri kazandıracağız. Rabbim beni bu şehre, sizlere hiçbir vakit mahcup etmesin" diye konuştu.

Başkan Kumartaşlı ziyaret sonunda Vali Yiğitbaşı'na derneğin rozetini takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Türkiye, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title