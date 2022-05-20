Vali Yiğitbaşı'ndan Şuhat'a ziyaret - Haberler

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Vali Yiğitbaşı'ndan Şuhat'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Yiğitbaşı'ndan Şuhat'a ziyaret

Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Şuhut ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Şuhut ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ataması ile Afyonkarahisar valiliğine atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Şuhut ilçesindeki ilk ziyaretini Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'e makamında gerçekleştirdi. Vali Yiğit, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve protokol üyeleri çiçek eşliğinde karşıladı. Buradaki ziyaretin ardından Şuhut Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, protokol üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Türkiye, Yerel, Haberler

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