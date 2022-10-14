Vali Yiğitbaşı: 'Muhtarlar vatandaşlara uzanan en yakın elimiz'

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, vatandaşlara hizmet noktasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade ederek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında en ufak bir sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam edebilmeleri için devletimizin imkanları çerçevesinde elimizden...

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, vatandaşlara hizmet noktasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade ederek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında en ufak bir sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam edebilmeleri için devletimizin imkanları çerçevesinde elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Sorunların en aza indirilmesi, taleplerin hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla sık sık muhtarlarla bir araya gelen Vali Yiğitbaşı, bu çerçevede merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Toplantıda muhtarlar tek tek söz alarak eğitim, sağlık, su, yol, tarım arazilerinde yaşanan sıkıntılar gibi pek çok konuda taleplerini Vali Yiğitbaşı'na iletti. Muhtarları dinleyen, taleplerine çözümler üreten Vali Yiğitbaşı, gerekli gördüğü konularda ilgili kurumlara talimatlar verdi.

"Sizler vatandaşlara uzanan en yakın elimizsiniz" diyen Vali Yiğitbaşı, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında en ufak bir sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam edebilmeleri için devletimizin imkanları çerçevesinde elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR