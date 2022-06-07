Vali Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi birim müdürleriyle toplantıda bir araya gelen Vali Yiğitbaşı, bu dönem Afyonkarahisar için birlikte çalışacağı mesai arkadaşlarından brifing aldı. Toplantıda İl Özel İdaresinin çalışmaları, görev ve sorumluk alanları, yürütülen iş ve işlemler hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy ve birim müdürleri Vali Yiğitbaşı'na bilgiler verdi.

Vali Yiğitbaşı 420 köy, 18 ilçe ve 14 bin kilometrekare alanıyla büyük bir potansiyeli bünyesinde barındıran Afyonkarahisar'ın her noktasına yapılacak hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması noktasında bu dönem birlikte çalışacağı Toy ve birim müdürlerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title