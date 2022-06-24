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Vali Yiğitbaşı gençlerle söyleşi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Yiğitbaşı gençlerle söyleşi yaptı

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Sultandağı Gençlik Kampı'nda kamp yapan, farklı illerden Türkiye Gençlik Vakfı üyesi 102 gençle bir araya geldi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Sultandağı Gençlik Kampı'nda kamp yapan, farklı illerden Türkiye Gençlik Vakfı üyesi 102 gençle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden, kamp memnuniyetleri hakkında bilgi alan Vali Yiğitbaşı, sorulan sorulara da yanıt verdi.

Türkiye'nin en gözde kamplarından olan, sunduğu imkanları ile gençlerin uğrak noktalarından olacak Sultandağı Gençlik Kampı haziran ayı itibariyle kapılarını açtı. İlk misafirlerini ağırlayan Sultandağı Gençlik Kampı'nda şu günlerde farklı illerden Türkiye Gençlik Vakfı üyesi 102 genç kamp yapıyor. Gençlerin daveti üzerine Sultandağı Gençlik Kampı'na giden ve onlarla söyleşi yapan Vali Yiğitbaşı, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Valilik görevi, kadın vali olmamın avantaj ve dezavantajları, sorumlulukları, meslek seçimi, hedefleri gibi birçok farklı konuda hem soruları yanıtladı hem de gençlere tavsiyelerde bulundu.

"Kendinizi iyi tanıyın, yapabileceğiniz mesleğe yönelin, hayal kurmaktan vazgeçmeyin, çok okuyun" diyen Vali Yiğitbaşı, gençlerin görüşlerinin ve isteklerinin kendisi için önem taşıdığını ifade etti. Hayatı boyunca hep sorumluluk sahibi ve zoru seven bir insan olduğunu söyleyen Vali Yiğitbaşı, gençlere sorumluluk almaktan korkmamalarını ve kendi istedikleri ve yapabileceklerine inandıkları mesleği seçmelerini tavsiye etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Türkiye gençlik Yerel Haberler

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