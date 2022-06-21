Vali Yiğitbaşı esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Vali Yiğitbaşı esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Yiğitbaşı esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, programları çerçevesinde sık sık vatandaşlarla ve esnafla görüşerek sıkıntıları dinliyor, hal ve hatırlarını soruyor.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, programları çerçevesinde sık sık vatandaşlarla ve esnafla görüşerek sıkıntıları dinliyor, hal ve hatırlarını soruyor.

Kent merkezi Uzun Çarşı üzerinde faaliyetlerini sürdüren esnafları ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, çeşitli iş kollarında hizmet veren esnaflarla sohbet ederek, işlerinin nasıl olduğunu sordu. Esnafları tek tek dolaşan, hal ve hatırlarını soran Vali Yiğitbaşı, hayırlı müşteriler, bereketli kazançlar temenni etti.

Cadde boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da görüşen ve kendisine iletilen talepleri, iyi dilekleri dinleyen Vali Yiğitbaşı, vatandaşların sıkıntılarına çözümler üretti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın ilk kadın Valisi olmasından duydukları memnuniyeti belirten, yaptığı çalışmaları takip ettiklerini söyleyen vatandaşları dinleyerek, iyi dilekleri nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Yerel Haberler

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