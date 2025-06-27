Vali Yiğitbaşı, Emekli Demiryolu İşçileri ile Bir Araya Geldi

Vali Yiğitbaşı, Emekli Demiryolu İşçileri ile Bir Araya Geldi
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Afyonkarahisar'da Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, emekli demiryolu işçileri ile samimi bir ortamda bir araya gelerek, dernek başkanı ve üyelerin geçmiş çalışma birikimlerini dinledi.

Afyonkarahisar'da emekli demiryolu işçileri Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na demiryollarının tarihsel süreci ve kuruma emek veren çalışanların birikimlerini aktardı.

Vali Yiğitbaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, dernek başkanı ve üyeler, Devlet Demiryolları'nın tarihsel süreci ve kuruma emek veren çalışanların birikimlerini aktardı. Vali Yiğitbaşı, dernek üyelerinin talep ve önerilerini dinleyerek kendilerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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