Afyonkarahisar Valisi, şehit ailelerine ve gazilere desteklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, devletin tüm imkanları ile şehit aileler ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, devletin tüm imkanları ile şehit aileler ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

Vali Yiğitbaşı, şehit Kerim Üye'nin anne ve babası Fatma ve Süleyman Üye, ağabeyi Kasım ve kız kardeşi Kübra Üye'yi makamında kabul etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Yiğitbaşı, şehit ailelerinin her daim yanlarında olduklarını ifade etti. Şehidimizin kıymetli emaneti ailesinin taleplerini dinleyen Valimiz Yiğitbaşı, "Devletimizin imkanları ile elimizden geldiğince her zaman sizlerin yanındayız" dedi. - AFYONKARAHİSAR